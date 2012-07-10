На суд по делу Оксаны Макар пришла мать обвиняемого

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Открытое слушание по делу об убийстве Оксаны Макар продолжилось 11 июля. На судебное заседание пришли все 11 свидетелей.
Среди свидетелей, которые будут давать показания, – Олег Найда, который нашел изувеченную девушку, и мать подозреваемого Лариса Погосян, сообщают НикВести.
В то же время, на заседании суда пока нет матери убитой Оксаны Макар, Татьяны Суровицкой. Адвокаты потерпевшей стороны пока не сообщили о причинах ее отсутствия.
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Как ранее писал Главред, предыдущее заседание по этому делу состоялось 5 июля. В этот день суд слушал показания подсудимых и Татьяны Суровицкой.
По словам матери убитой девушки, ее дочь была веселой, жизнерадостной, любила жизнь. Что касается отдыха девушки, то мать отметила, что Макар любила дискотеки и клубы, ей нравилось танцевать, именно поэтому, по словам женщины, Макар и приезжала в Николаев.
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Однако Оксана была серьезной и ответственно относилась к сексу, поэтому мать уверена, что дочка ни за что не стала бы добровольно вступать в интимную связь с незнакомыми людьми.
фото: nikvesti.com
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