СМИ назвали новые причины трагедии на Кубани

{1-}

По официальной версии, наводнение на Кубани было вызвано природными факторами, а большое число жертв (по последним данным администрации региона, погибли 172 человека) стало следствием того, что население должным образом не предупредили.

Однако новые подробности трагедии доказывают, что в корне всех бед лежат вечные рссийские проблемы: всеобщая халатность и наплевательство, сообщает КоммерсантЪ. Кроме того, местные власти утверждают, что на создание противоливневой системы нет денег.

Ведомства заняты тем, чтобы снять с себя ответственность. В пресс-службе МЧС заявляют, что оповещение граждан является ответственностью местного самоуправления. А в краевом МЧС поясняют: "Информация из нашего управления передается одновременно в МЧС РФ и региональное управление гражданской защиты, которое существует при каждом губернаторе. Мы не можем доводить информацию до граждан, наша задача - передать ее муниципалам и в СМИ".

Возможно, этим и объясняется факт того, что местное управление МЧС даже не попыталось организовать своевременное массовое оповещение населения по SMS о наводнении и необходимости эвакуации, о чем заявили ведущие операторы мобильной связи. В частности, МТС получила просьбу о массовой рассылке SMS лишь днем 7 июля, когда вода в зонах затопления уже в основном сошла. В этих сообщениях МЧС предупреждала о возможности новых сильных дождей в Крымском, Геленджикском и Новороссийском районах. При этом информацию о возможном наводнении МЧС получило еще днем 6 июля, и просьба о рассылке оповещений должна была быть разослана сотовым операторам.

В Крымске, наиболее пострадавшем от удара стихии, все клянут местные власти еще и за то, что они не заботились о сезонной чистке русла реки Адагум, которое было забито плывунами. Жители уверены, что это способствовало ее стремительному выходу из берегов. Вменяют в вину властям и то, что они не выделяли достаточно средств на реконструкцию сточной канализации. "Мы остаемся заложниками - о нас вспомнят, когда в очередной раз утонут две сотни человек", - пожаловался спецкору газеты старожил Игнат Сурин.

В свою очередь житель Крымска Александр – один из тех , кто совершили облет Неберджаевского водохранилища на вертолете – рассказал, что сливные коллекторы в городе застроены торговыми рядами.

Несмотря на то, что специалисты давно разработали модель формирования речного стока для реки Кубань и ее притоков, но ни одна из рекомендаций специалистов не была выполнена, при чем на исследование было потрачено ни много ни мало 20 миллионов рублей, в Кубанском бассейновом водном управлении (подразделение Росводресурсов) заявили, что вообще первый раз слышат о подобном исследовании и к ним на исполнение оно не поступало.

Кроме того, по словам местных чиновников, у муниципальных властей нет денег на нормальную противоливневую систему – долины, где не должно быть домов, давно застроены, и где в следующий раз выпадет такой объем воды, там и будет такая же трагедия. Кроме того, по их мнению, никакая противоливневая система не спасет людей, если на город обрушится пятимесячная норма осадков и если при этом не будет налажена нормальная служба оповещения.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru

Новости по теме:

Очевидцы трагедии на Кубани обвиняют власти во лжи: трупы возили мешками

Пострадавшие на Кубани обвиняют власти в чудовищной подлости и равнодушии



Очевидцы о наводнении на Кубани: Крымск – филиал ада на земле



У кубанских властей было почти два часа, чтобы предупредить людей