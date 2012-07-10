Свидетель по делу Оксаны Макар сомневается, что ее нормально воспитывали

10 июля 2012, 12:42

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На открытом слушании по делу об убийстве Оксаны Макар 11 июля дал показания Олег Найда, который нашел обгоревшую девушку на стройке.

В своих показаниях Найда отметил, что мать пострадавшей Татьяна Суровицкая, которую он впервые увидел в больнице через несколько дней после трагедии, произвела не него неоднозначное впечатление, сообщают Подробности.mk.

"Когда я увидел мать Оксаны, у меня закрались сомнения о нормальном воспитании ребенка... Видно, что мать чуть-чуть злоупотребляет алкоголем", - сказал в суде Олег Найда.

В то же время, Найда выразил недовольство тем, как вела себя мать Оксаны Татьяна Суровицкая, которая даже не поблагодарила его, а только на телекамеры заявила, что Олег Найда стал для Оксаны крестным.

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Что же касается обстоятельств обнаружения изувеченной девушки, Найда рассказал, что не видел Оксану: он услышал стоны и зов о помощи и вызвал милиицию, а уже сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь, По его словам, он покинул стройку уже после того, как Оксану увезла скорая.

Как ранее писал Главред, 11 июля была допрошена  мать одного из подсудимых по этому делу Лариса Погосян. Женщина заявила, что ее сына, скорее всего, заставили нести на стройку и сжигать девушку. По ее словам, сын после гуляний 10 марта вернулся домой очень поздно и лег спать. Утром на следующий день Артем был раздражительным и расстроенным, утверждает его мать, и только после допроса в милиции рассказал матери о случившемся.

Лариса Погосян утверждает, что сын ей рассказывал, что не вступал в связь с погибшей девушкой, а все это время пил на кухне. Потом один из парней задушил девушку, и все трое понесли ее на стройку, где один из парней поджег что-то и кинул на стройку.

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По словам женщины, ее сын совсем несмелый, и его можно запугать, что собственно двое других подсудимых и сделали.

фото: Новости-N

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