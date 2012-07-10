Врачи рассказали, как пережить жару

{1-} Во время жары необходимо употреблять здоровую пищу: овощи, фрукты, рыбу, заявляет главный диетолог Министерства здравоохранения Украины Олег Швец.

"В течение летних месяцев, безусловно, надо употреблять наиболее здоровые продукты питания – овощи, фрукты, продукты из злаков, рыбу", - сказал Швец на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, летом во время жары не стоит употреблять продукты с высоким содержанием жиров, сахара, соли, а также мясо, передаёт Интерфакс – Украина.

По словам Швеца, вопрос употребления жидкости в жару – индивидуален. Некоторые советуют употреблять 2-2,5 литра жидкости в день, однако этот вопрос дискутируется.

По его мнению, прежде всего, нужно употреблять воду, чай и кофе. "Употребление пива и любых алкогольных напитков должны быть ограничено", - добавил Швец.

В свою очередь главный дерматолог Минздрава Украины Александр Литус отметил, что загар вреден для организма.

"Полезен или не полезен (загар – ред.)? Безусловно, не полезен. Загар – это защитный механизм кожи от негативного влияния ультрафиолетового излучения. Загар опасен особенно сейчас, когда солнечная активность намного выше, чем она была в предыдущие годы", - отметил он.

Литус подчеркнул, что человеку достаточно ультрафиолета, когда он идет на работу или с работы. Кроме того, по его словам, дети до трех лет находиться на солнце не должны.

Он также посоветовал использовать солнцезащитные кремы, при чем приобретать их в аптеках.

По словам главного комбустиолога Украины Георгия Козинца, летом "необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу, меньше находиться на открытом солнце".

По его словам, необходимо носить головные уборы и одежду, защищающие от солнечных лучей.

Как сообщал Главред ранее, жара, которая наблюдается в течение последних двух лет, бьет рекорды последних 10-15 лет. В истории Украины такого аномального климата раньше не наблюдали. Об этом заявил директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

«Эти тенденции начали проявляться в последние 15-20 лет. Конечно, были зафиксированы рекордные периоды высоких температур, но практически в период последних 15-20 лет все эти рекорды были превзойдены за последние годы», - рассказал Кульбида.

Фото: strk.ru

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