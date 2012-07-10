Врач «скорой» об Оксане Макар: такого ужаса я никогда не видела

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На открытом слушании по делу об убийстве Оксаны Макар 11 июля дала показания врач скорой помощи Людмила Дoбникoва, которая оказывала первую медпомощь обгоревшей девушке.

Она рассказала, что увидела на теле Оксаны множество ожогов, были синяки на шее, а давление можно было определить только по пульсу, сообщают Новости-N.

«Такого ужаса за все свои 30 лет работы я не видела», – сказала женщина.

«Kaждaя мышцa былa чeткo виднa, этo paвнocильнo тoмy, ecли нa pынкe кyпить филe и пoджapить нa cкoвopoдкe», – отметила cвидeтeль.

В то же время, врач сообщила, что услышала изо рта Оксаны легкий запах алкоголя. Поэтому вместо морфина в качестве обезбаливающего ввела девушке анальгин.

Сама Оксана, по словам медика, была в сознании вплоть до доставки ее в больницу. Однако реакция была у девушки немного запоздалая. А когда врач спросила, что с ней произошло, Оксана ответила лишь: “Потом”.

В ходе заседания также была зачитана медицинская карта Оксаны Макар, оформленная после вызова скорой помощи.

По данным карты, у Макар зафиксировали множественные кровоподтеки, мышцы у девушки, а также пальцы и кисть правой руки обугленные. На шее потерпевшей виднелись следы рук от удушения.

Как уже писал Главред, ранее дал показания Олег Найда, который нашел обгоревшую девушку на стройке. Он рассказал, что не видел Оксану: он услышал стоны и зов о помощи и вызвал милиицию, а уже сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь, По его словам, он покинул стройку уже после того, как Оксану увезла скорая.

фото: Новости-N

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