Во Львове обвалившийся потолок убил двух человек

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В центре Львова во время ремонтных работ в офисе обрушился потолок, что повлекло смерть двух человек.

Об этом 10 июля сообщил журналистам представитель Главного управления МинЧС во Львовской области Виталий Туровцев, информирует Интерфакс-Украина.

"Погибли двое мужчин, проводивших ремонтные работы, еще один человек травмирован и доставлен в больницу", - сказал Туровцев.

По его словам, несчастный случай произошел в офисном помещении на четвертом этаже дома по улице Сечевых Стрельцов,8, в центре Львова.

В офисе, который занимала общественная организация, проводились ремонтные работы.

Как ранее писал Главред, 10 июня в Луцке обрушились стены жилого дома. Погибли трое людей.

Между первым и вторым подъездами произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Вследствие обрушения, разрушено 8 квартир. Подразделения МинЧС спасли 18 человек.

фото: zik.ua

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