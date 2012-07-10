Во Львове обвалившийся потолок убил двух человек

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В центре Львова во время ремонтных работ в офисе обрушился потолок, что повлекло смерть двух человек.
Об этом 10 июля сообщил журналистам представитель Главного управления МинЧС во Львовской области Виталий Туровцев, информирует Интерфакс-Украина.
"Погибли двое мужчин, проводивших ремонтные работы, еще один человек травмирован и доставлен в больницу", - сказал Туровцев.
По его словам, несчастный случай произошел в офисном помещении на четвертом этаже дома по улице Сечевых Стрельцов,8, в центре Львова.
В офисе, который занимала общественная организация, проводились ремонтные работы.
Как ранее писал Главред, 10 июня в Луцке обрушились стены жилого дома. Погибли трое людей.
Между первым и вторым подъездами произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Вследствие обрушения, разрушено 8 квартир. Подразделения МинЧС спасли 18 человек.
фото: zik.ua
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