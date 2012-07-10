В ночь трагедии кубанские священники спасли 50 человек

10 июля 2012, 13:53

Священники из кубанского Крымска в ночь на 7 июля, когда город оказался под водой, вытащили из воды почти 50 человек. Сегодня они помогают спасенным получить гуманитарную помощь и похоронить тех, кого спасти не удалось, сообщает Life News.

 

Священнослужители Александр Карпец, Александр Онищук и Роман Осташевский в ночь наводнения плавали на лодке, забирали людей с затопленных низин и перевозили из в храм на холме. 27-летнего отца Александра Карпеца потоп застал дома. Он бросился к церкви, у которой в тот момент начали собираться местные жители. Вместе с прихожанами отец Александр быстро подготовил надувную лодку и на ней отправился в рейд по затопленному городу.

 

"Первым делом мы спустились к Казанскому храму, расположенному в низине. Ведь там находились пожилые сторож и свечница, не умеющая плавать", - вспоминает отец Александр. - К тому моменту, когда мы добрались до церкви, вода затопила храм на пять метров".

Батюшка помог старикам добраться до лодки и перевез их на возвышенность. Всю ночь на ветхой лодочке, освящая путь карманным фонариком, священник подбирал потерпевших. За ночь ему и другим священнослужителям удалось перевезти из затопленных мест на возвышенность больше 50 горожан.

 

 Одной из спасенных отцом Александром стала 80-летняя Клавдия Высочина. "Я только что и сумела - залезть на сундук, приготовилась умирать, но Бог спас. Смотрю: подплывает лодка, в ней сидит отец Александр. Он меня туда и затащил", - рассказала старушка "Известиям".

Сами священники подчеркивают, что на лодках ходили и священники, и светские, и специально просили журналистов похвалить гражданских, а не батюшек: "Священники и гражданские плавали на лодках, вынимали людей из домов, снимали с деревьев. Гражданские три раза ходили на лодке. Даже ее продырявили, и стариков снимали, и здоровых людей", - рассказал настоятель Свято-Михаило-Архангельского храма Крымска отец Сергий Карпец.

Как ранее писал Главред, люди, пострадавшие в трагедии на Кубани уверены, что власти существенно занижают масштабы катастрофы.

По словам свидетелей наводнения, в первые дни тела погибших вывозили по несколько сотен, тогда как по официальным данным жертвами стали 172 человека.

"Какие 170 человек! Таких поселков как Баканка уже просто нет! Поселка с населением около полутысячи человек просто нет! Еще вчера по самому Крымску в водостоках лежали трупы стариков и детей. По ночам мешки с трупами вывозят КамАЗы рейсами около 300-500 мешков за рейс!" - написала в соцсети жительница Краснодара Ольга Горина.

фото: Крымск ПравославныйГУ МВД России по Краснодарскому краю

Аналитика по теме:

Казнь как неизбежность. Почему жители Крымска считают, что их утопили

Новости по теме:

Очевидцы трагедии на Кубани обвиняют власти во лжи: трупы возили мешками

СМИ назвали новые причины трагедии на Кубани

Пострадавшие на Кубани обвиняют власти в чудовищной подлости и равнодушии

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять