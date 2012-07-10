В ночь трагедии кубанские священники спасли 50 человек

Священники из кубанского Крымска в ночь на 7 июля, когда город оказался под водой, вытащили из воды почти 50 человек. Сегодня они помогают спасенным получить гуманитарную помощь и похоронить тех, кого спасти не удалось, сообщает Life News.

Священнослужители Александр Карпец, Александр Онищук и Роман Осташевский в ночь наводнения плавали на лодке, забирали людей с затопленных низин и перевозили из в храм на холме. 27-летнего отца Александра Карпеца потоп застал дома. Он бросился к церкви, у которой в тот момент начали собираться местные жители. Вместе с прихожанами отец Александр быстро подготовил надувную лодку и на ней отправился в рейд по затопленному городу.

"Первым делом мы спустились к Казанскому храму, расположенному в низине. Ведь там находились пожилые сторож и свечница, не умеющая плавать", - вспоминает отец Александр. - К тому моменту, когда мы добрались до церкви, вода затопила храм на пять метров".

Батюшка помог старикам добраться до лодки и перевез их на возвышенность. Всю ночь на ветхой лодочке, освящая путь карманным фонариком, священник подбирал потерпевших. За ночь ему и другим священнослужителям удалось перевезти из затопленных мест на возвышенность больше 50 горожан.

Одной из спасенных отцом Александром стала 80-летняя Клавдия Высочина. "Я только что и сумела - залезть на сундук, приготовилась умирать, но Бог спас. Смотрю: подплывает лодка, в ней сидит отец Александр. Он меня туда и затащил", - рассказала старушка "Известиям".

Сами священники подчеркивают, что на лодках ходили и священники, и светские, и специально просили журналистов похвалить гражданских, а не батюшек: "Священники и гражданские плавали на лодках, вынимали людей из домов, снимали с деревьев. Гражданские три раза ходили на лодке. Даже ее продырявили, и стариков снимали, и здоровых людей", - рассказал настоятель Свято-Михаило-Архангельского храма Крымска отец Сергий Карпец.

Как ранее писал Главред, люди, пострадавшие в трагедии на Кубани уверены, что власти существенно занижают масштабы катастрофы.

По словам свидетелей наводнения, в первые дни тела погибших вывозили по несколько сотен, тогда как по официальным данным жертвами стали 172 человека.

"Какие 170 человек! Таких поселков как Баканка уже просто нет! Поселка с населением около полутысячи человек просто нет! Еще вчера по самому Крымску в водостоках лежали трупы стариков и детей. По ночам мешки с трупами вывозят КамАЗы рейсами около 300-500 мешков за рейс!" - написала в соцсети жительница Краснодара Ольга Горина.

фото: Крымск Православный, ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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