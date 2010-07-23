Бельгия готова помочь Украине в вопросах безопасности на стадионах и вне их в рамках подготовки к Евро-2012. Об этом заявил посол Бельгии в Украине Марк ван Винк во Львове, сообщает Интерфакс-Украина. «Когда только Украина и Польша стали претендентами на прием Евро-2012 мы с господином Суркисом (глава ФФУ - Григорий Суркис) обсуждали возможности сотрудничества и сошлись на сфере безопасности на стадионах и вне их», - сказал посол. Он добавил, что у Бельгии есть соответствующий опыт и специалисты, ведь страна вместе с Голландией принимала Евро-2000. По словам ван Винка, во время встреч с руководством Львовской области он убедился в том, что эта сфера очень его интересует и львовские власти готовы к сотрудничеству. «Мы должны дождаться, пока будут утверждены все планы по мерам безопасности, и уже тогда сможем предложить свой опыт», - сказал посол Бельгии. Дипломат также подчеркнул, что Бельгия может помочь Украине специалистами в сфере организации акций, ведь для болельщиков, которые приедут на матчи, нужно будет организовать соответствующие развлекательные и познавательные мероприятия. Ван Винк выразил надежду на то, что в ноябре, во время визита в Украину бельгийской делегации во главе с кронпринцем Филиппом будет организован специальный семинар, посвященный подготовке к Евро-2012.