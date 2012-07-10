Под обвалом потолка во Львове погиб гражданин США

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При обрушении потолка во время ремонтных работ в здании в центре Львова погибли гражданин США и украинка.

Мужчина, получивший травмы при обвале, также является гражданином США, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на облуправления МВД.

Как стало известно, ремонт в квартире, принадлежащей религиозному управлению Объединенной методистской церкви Украины, проводился без каких либо согласований. В частности, Галицкая районная администрация и управление архитектуры таких разрешений не давало.

По данным городских властей, ремонтные работы проводили члены этой религиозной организации без привлечения профессиональных строителей.

Как ранее писал Главред, около 12.30 10 июля в доме по ул.Сечевых Стрельцов, 8 в центре Львова обрушился потолок в квартире на 4 этаже. Вследствие этого погибли два человека, еще один был госпитализирован с травмами.

фото: zik.ua

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