Возле cожженной Оксаны Макар нашли бутылку водки и презервативы

{1-} Во вторник, 10 июля, Центральный районный суд Николаева продолжил рассматривать дело об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Во время заседания оказалось, что рядом с сожженной девушкой был обнаружен пакет с пустой бутылкой от водки и пачками презервативов.

Как рассказал Константин Гонта - главный по наряду патрульной службы, который обнаружил Оксану Макар на стройке, рядом с девушкой в котловане было много мусора, а также пакет с пустой бутылкой от водки и пачками презервативов. Милиционер уточнил. что пакет не горел, сообщают Podrobnosti.mk.ua.

Кроме этого свидетель рассказал, что сотрудники патруля вытаскивали девушку из котлована примерно 3Х3 м.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня свои показания в суде дал Олег Найда, который нашел Оксану Макар на стройке.

Точнее, Найда услышал стоны и зов о помощи, но не видел девушку, вызвал милицию, а уже сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь. Найда покинул стройку уже после того, как Оксану увезла скорая.

фото: podrobnosti.mk.ua

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