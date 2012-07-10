Власть о гибели людей на Кубани: сами виноваты

Власти Крымского района Краснодарского края РФ, где в результате наводнения погибло более 170 человек, заявили, что граждане сами виноваты в своей гибели - люди должны были в первую очередь спасать себя сами, а уж только потом надеяться на государство.

Об этом руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крымского района Денис Пронин заявил в интервью Life News.

Прогноз все знали, какая складывается ситуация - видели, может, и не все, но кто хотел - знал, говорит он. «Мое мнение - у людей притупилась бдительность. Ведь, по федеральному закону, они должны не только надеяться на нас, но и спасать себя и других. Плюс скоротечность событий... Поэтому все приложенные усилия по оповещению оказались бесполезными».

Кроме того, по словам Пронина, 75% населения Крымска живут в опасных зонах, где вот уже полвека запрещено строить жилые дома. «Но когда у нас и кого останавливали запреты?» - констатирует он. Глава отдела ГО и ЧС утверждает, что люди возводят дома самовольно, а потом ставят перед фактом. При этом ни одного официального разрешения за последние полтора года подписано не было, и со стороны населения постоянно сыпались жалобы, что разрешения не выдают.

Пронин говорит, что о надвигающемся бедствии в администрации знали с утра, но фактическая погода была солнечной и безветренной и не предвещала катастрофы, так что людей оповестили по телевидению бегущей строкой.

В летний день, когда практически никого не было дома, предупреждение, впрочем, мало кто мог увидеть. А сирен, SMS-оповещений, радиосообщений и подворового обхода, которые также предусмотрены законом в случае природных катаклизмов, не было. Сирены, которые слышит весь Крымск, были включены лишь в 22:30, когда от стихии уже практически нельзя было спастись, отмечает сайт.

Ранее «Главред» сообщал, что пострадавшие на Кубани обвинили власти в чудовищной подлости и равнодушии. По их словам, местные чиновники прибегают к немыслимым ухищрениям, дабы заплатить по-минимуму и заодно снять с себя ответственность за произошедшее.

фото: 23.mvd.ru

Аналитика по теме:

Казнь как неизбежность. Почему жители Крымска считают, что их утопили

Новости по теме:

В ночь трагедии кубанские священники спасли 50 человек

Очевидцы трагедии на Кубани обвиняют власти во лжи: трупы возили мешками

Пострадавшие на Кубани обвиняют власти в чудовищной подлости и равнодушии