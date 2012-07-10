Убийца Оксаны Макар рассказал, как другие обвиняемые «свои попы прикрывают»

{1-} Во вторник, 10 июля, Центральный районный суд Николаева продолжил рассматривать дело об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Во время судебного заседания главный подозреваемый в убийстве девушки Евгений Краснощек сказал о других подсудимых, что «кто-то свою попу прикрывает».
После перерыва заседания по делу Макар прокуратура предоставила суду постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за распространение видеозаписи допроса Краснощека в Интернете. Согласно этому постановлению, видеозапись была распространенная законно, поэтому в возбуждении уголовного дела нет необходимости, сообщают «Новости N».
После этого прокурор зачитала постановление и предложила приобщить его к материалам дела. Судья Селиванова получила согласие от всех сторон процесса, однако, когда она обратилась к Краснощеку, тот встал со скамьи подсудимых и растерянно пожал плечами, дескать, ничего не понял из прочитанного и не может понять, что от него хотят. Тогда судья пояснила ему, что данное постановление гласит о законности распространения видеозаписи доследственного допроса Краснощека.
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Тогда между подсудимым и судьей произошел следующий диалог.
- Чего и следовало ожидать! Кто-то свою попу прикрывает,.. - сказал Краснощек.
- Что-что? - не расслышала судья.
- Кто-то свою попу прикрывает, - повторил Евгений.
-Что вы хотите сказать? - спросила Селиванова.
- Я ничего не хочу сказать, - ответил Краснощек и сел на скамью.
Постановление приобщили к материалам дела и вызвали следующего свидетеля.
Ранее «Главред» сообщал, что мать обвиняемого Артема Погосяна заявила, что ее сын совсем несмелый, и его можно запугать, что двое других подсудимых и сделали.
фото: nikvesti.com
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