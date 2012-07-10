Семин стал кандидатом на пост главного тренера сборной России

{1-} Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин вошел в число 13 кандидатов на пост рулевого сборной России по футболу, сообщается на официальном сайте РФС.

Также в данный список попали бывший главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола и экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" англичанин Харри Реднапп. Оба специалиста завершили работу со своими клубами по окончании последнего клубного сезона.

РФС также включил в число кандидатов бывшего тренера "Ливерпуля" и миланского "Интера" Рафаэля Бенитеса (Испания), Марсело Бьелсу (Аргентина), работающего в "Атлетике" (Бильбао), титулованного итальянца Фабио Капелло, с 2008 по 2012 год тренировавшего сборную Англии, и экс-тренера туринского "Ювентуса" и сборной Италии Марчелло Липпи (Италия), который сейчас возглавляет китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд".

В шорт-лист попали также российские специалисты Валерий Газзаев, Андрей Кобелев, Юрий Красножан, Валерий Непомнящий, Николай Писарев, Анатолий Бышовец. Газзаев, Семин и Бышовец уже имеют опыт работы со сборной России.

"Российский футбольный союз официально информирует о том, что организация планирует провести в полном соответствии с нормами ФИФА и УЕФА консультации по поводу назначения на должность главного тренера национальной сборной России с этим специалистами", - отмечается на сайте РФС.

Голландец Дик Адвокат покинул пост тренера сборной России после чемпионата Европы 2012 года, на котором российская команда не сумела преодолеть групповой этап.

Как сообщал Главред ранее, Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что сезон 2012/13 клуб начнет с прежним главным тренером – Юрием Семиным.

На вопрос, с каким тренером «Динамо» начинает, президент клуба ответил: « А есть сомнения? «Динамо» начинает сезон с Юрием Павловичем Семиным, у которого действующий контракт с клубом».

фото: dynamo.kiev.ua

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