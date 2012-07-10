На Житомирщине автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть погибший

10 июля, на 211 километре автодороги Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошло ДТП с тяжелыми последствиями, в результате которого один человек погиб, девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Автобус MERCEDES-BENZ столкнулся с грузовым автомобилем RENAULT PREMIUM с полуприцепом. В результате аварии погибла 24-летняя пассажирка автобуса MERCEDES-BENZ, жительница Ровенской области.



Водитель автобуса и еще восемь пассажиров были госпитализированы с травмами. Отделом расследования ДТП следственного управления УМВД Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.



Ранее Главред также сообщал, что 8 июля, на 61 км автодороги Киев - Чоп, вблизи села Сытняки Макаровского района Киевской области произошло ДТП с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, 35-летняя водитель автомобиля Peugeot Boxer, в результате разрыва шины правого заднего колеса, потеряла контроль над управлением.

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб один пассажир, а водитель и еще восемь пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

фото: sai.gov.ua

Новости по теме:

Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности

На трассе Киев–Чоп сгорели пять джипов и два грузовика

На Киевщине в ДТП погибли 5 человек

Под Киевом Volkswagen «догнал» МАЗ: погибло трое человек