Убийцы Оксаны Макар на суде улыбались и перешептывались

{1-} Во вторник, 10 июля, Центральный районный суд Николаева продолжил рассматривать дело об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Во время заседания обвиняемые в убийстве девушки Максим Присяжнюк и Евгений Краснощек улыбались и перешептывались.

Судебное заседание было открытым для прессы, однако запрещалось использовать аудио-, фото- и видеотехнику. Но, не смотря на это, журналисты воочию могли наблюдать за поведением подсудимых, сообщают «Новости N».

Все трое обвиняемых постоянно рассматривали то участников процесса, то журналистов, причем изредка даже «просверливали» взглядом. Краснощек казался полностью спокойным, иногда поднимал левую руку, на которой невозможно не увидеть татуировку на кисти в районе большого и указательного пальцев. К сожалению, рассмотреть, что именно изображено, не удалось. А Присяжнюк казался крайне озлобленным.

Артем Погосян в перерыве спокойно попивал минералку из бутылки.

Кроме того, Присяжнюк и Краснощек во время судебного заседания, когда заслушивались показания свидетелей, иногда о чем-то шептались, после чего не могли сдержать улыбок на своих лицах.

фото: novosti-n.mk.ua

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