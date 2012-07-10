Сегодня в Киеве объявлено штормовое предупреждение

{1-} Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в Киеве 10-11 июля.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ведомства.

По прогнозам Украинского гидрометцентра МЧС, до конца суток 10 июля и в течение 11 июля в Киеве ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

«Вечером 10 июля, ночью и во второй половине дня 11 июля в городе пройдут сильные ливни», - идет речь в сообщении МЧС.

Ранее «Главред» сообщал, что 11 июля в течение суток на западе, севере и местами в центральных областях Украины и в Крыму атмосферные фронты обусловят ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. На востоке область повышенного давления, поэтому осадков не ожидается.

фото: cxid.info

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