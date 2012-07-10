Названа официальная причина наводнения на Кубани

{1-} Росприроднадзор пришел к выводу, что одной из причин тяжести последствий наводнения на Кубани стала застройка паводкоопасных территорий. Такие данные ведомства были приведены на рабочем совещании по вопросам сложившейся чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, передает ИТАР-ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Минприроды, «по итогам совещания Росводресурсам, Росгидромету и Росприроднадзору было поручено ускорить выполнение ранее данных указаний по анализу причин, способствующих усугублению последствий паводка, и подготовке по направлениям деятельности агентства и служб предложений, направленных на предотвращение повторных ситуаций и минимизацию ущерба от опасных природных явлений в Краснодарском крае».
Министр подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Росгидрометом гидрологических постов на реке Адерба в городе Крымск и поселке Светлый, на реке Адегой в станице Шапсугская.
Восстановление будет проведено за счет средств, предусмотренных в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Также Донской отметил важность обеспечения нормального функционирования метеостанций городов Новороссийск и Крымск.
Ранее «Главред» сообщал, что жертвами наводгнения на Кубани стали более 170 человек.
фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru
Аналитика по теме:
Казнь как неизбежность. Почему жители Крымска считают, что их утопили
Новости по теме:
Власть о гибели людей на Кубани: сами виноваты
В ночь трагедии кубанские священники спасли 50 человек
Очевидцы трагедии на Кубани обвиняют власти во лжи: трупы возили мешками
Пострадавшие на Кубани обвиняют власти в чудовищной подлости и равнодушии