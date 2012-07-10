Названа официальная причина наводнения на Кубани

{1-} Росприроднадзор пришел к выводу, что одной из причин тяжести последствий наводнения на Кубани стала застройка паводкоопасных территорий. Такие данные ведомства были приведены на рабочем совещании по вопросам сложившейся чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Минприроды, «по итогам совещания Росводресурсам, Росгидромету и Росприроднадзору было поручено ускорить выполнение ранее данных указаний по анализу причин, способствующих усугублению последствий паводка, и подготовке по направлениям деятельности агентства и служб предложений, направленных на предотвращение повторных ситуаций и минимизацию ущерба от опасных природных явлений в Краснодарском крае».

Министр подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Росгидрометом гидрологических постов на реке Адерба в городе Крымск и поселке Светлый, на реке Адегой в станице Шапсугская.

Восстановление будет проведено за счет средств, предусмотренных в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Также Донской отметил важность обеспечения нормального функционирования метеостанций городов Новороссийск и Крымск.

Ранее «Главред» сообщал, что жертвами наводгнения на Кубани стали более 170 человек.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru

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