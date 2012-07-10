Погибшая российская паломница нашлась живой в больнице Чернигова

50-летняя великолукская паломница Марина Морякова, пострадавшая в ужасном ДТП в Черниговской области, котрую ранее внесли в список 14-ти погибших, нашлась живой в ГКБ № 2 Чернигова.

В понедельник, 9 июля, в Чернигове состоялся консилиум врачей по принятию решения по возможности транспортировки Моряковой в Россию, однако в транспортировке было отказано из-за тяжелого состояния пострадавшей , сообщает «Псковская лента новостей».

Первоначально работница церковной лавки Морякова ошибочно числилась в списках погибших паломников. Впоследствии выяснилось, что за Морякову приняли другую женщину, которую оказалось очень сложно опознать из-за полученных при ДТП травм.

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Ранее «Главред» сообщал, что 7 июля в 04.30 автобус с паломниками из Великих Лук, направлявшимися в монастырь Почаевская лавра на Украине, перевернулся на трассе Киев -Чернигов. Погибли 14 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

Вечером того же дня из аэропорта Нежина улетели два самолета МЧС России с пострадавшими: ИЛ-76 с 14 лицами на борту в Москву и Як-42 с 11 лицами на борту в Псков. Кроме того, 8 июля в 6.00 на дополнительном самолете МинЧС России в Псков отбыли тела 14 погибших.

В Псковской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

фото: kop.gov.ua видео: youtube.com

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