Российские власти уменьшили количество жертв наводнения на Кубани

Следственный комитет РФ уточнил количество жертв наводнения на Кубани. По его погибли 162 человека. СК уточнает, что именно его следователи обладают самыми точными данными о жертвах, так как они проводят «весь комплекс следственных и процессуальных действий в отношении погибших».

В СК заявили, что информация о 172 погибших не соответствует действительности. Ранее 10 июля со ссылкой на администрацию Краснодарского края сообщалось о 172 погибших, а на сайте администрации Крымского района был опубликован список жертв, в котором числились 149 человек, сообщает Lenta.ru

На сайте Южного регионального центра МЧС сообщалось о 171 погибшем в результате наводнения.

Больше всего жертв, по данным СК РФ, - 148 - в Крымске, при этом следственные группы проверяют сообщения о нахождении еще трех тел. Информация о 149 погибших была неверной, так как тело одной женщины учли дважды - сначала как неопознанное, а затем с установлением личности. Еще 11 человек погибли в Геленджике, 3 - в Новороссийске.

От стихийного бедствия пострадали около 30 тысяч человек. На оказание им помощи правительство выделило почти четыре миллиарда рублей. Семьям погибших предполагается выплатить по два миллиона рублей из бюджетов разного уровня.

Ранее «Главред» сообщал, что жительница Краснодара Ольга Горина написала в соцсети: «Какие 170 человек! Таких поселков как Баканка уже просто нет! Поселка с населением около полутысячи человек просто нет! Еще вчера по самому Крымску в водостоках лежали трупы стариков и детей. По ночам мешки с трупами вывозят КамАЗы рейсами около 300-500 мешков за рейс!».

фото: У МВД России по Краснодарскому краю

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