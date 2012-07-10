Украинцы создали перчатки, переводящие язык жестов

Украинская команда quadSquad заняла первое место в номинации «Разработка программного обеспечения» на конкурсе студенческих технологических проектов Imagine Cup, который организовала компания Microsoft. Украинцы представили на конкурсе перчатки, которые превращают язык жестов в «обычную» речь.

Она воспроизводится через динамик. Разработка под названием Enable Talk призвана облегчить взаимодействую с людьми, имеющими нарушения речи, сообщает «Украинская правда».

Украинцы получат от Microsoft денежный приз в размере 25 тысяч долларов США за победу в номинации Software Design.

На разработку проекта Enable Talk ребята потратили почти 6 месяцев.

По их словам, самая большая сложность заключалась в создании действенного прототипа. Для создания перчаток, которые бы могли распознавать язык жестов, пришлось использовать несколько сенсоров, включая гибкие, расположенные в фалангах рукавиц.

В конце концов была изготовлена системная плата, на которую ушла основная часть времени. Большаю часть работы по аппаратной части Enable Talk выполнялась по ночам на кухне – поэтому quadSquad можно назвать «кухонной компанией».

В итоге, перчатки получили акселерометр, гироскоп и компас, для определения своего положения в пространстве, а также гибкие сенсоры, которые отслеживают сгибание пальцев. Все это, вместе с программным обеспечением для компьютера и смартфона, позволяет Enable Talk переводить язык жестов в голосовые сообщения.

В выставочном центре, где проходит Imagine Cup, среди студентов из всего мира, сотрудников Microsoft и судей звучат возгласы: «Вы видели проект украинцев? Они создали перчатки, которые переводят жесты немых в голос. Это поразительно!».

фото, видео: itc.ua

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