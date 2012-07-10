На Одесчине затопило райцентр: 15 тысяч человек остались без воды

{1-} Во вторник, 10 июля, в Одесской области в результате сильных ливневых дождей были подтоплены около 100 частных домов и РЭС в райцентре Арциз, в связи с чем прекращена подача энергоснабжения и питьевой воды 15 тыс. жителям города.

Уровень воды на некоторых улицах достигает полутора метров. Об этом со ссылкой на управление МЧС в Одесской области сообщает УНИАН.

Почти на 1 метр подтоплено ливневыми водами также здание Арцизской РЭС. Частично подтоплено и здание Центральной райбольницы.

С учетом возникшей ситуации спасателям МЧС пришлось буквально на руках вынести из подтопленных зданий четырех горожан, которые не смогли их самостоятельно покинуть из-за преклонного возраста и слабого здоровья. «Сейчас эти люди размещены у родственников», - уточнили в УМЧС.

Спасатели трех подразделений МЧС Арцизского района продолжают оказывать помощь населению и откачивают мотопомпами ливневую воду. В райцентр также откомандированы подразделения МЧС соседних Татарбунарского, Саратского и Белгород-Днестровского районов с 10 единицами автотехники и 4 переносными мотопомпами.

фото: trassae95.com

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