В матче за Суперкубок Украины уже забиты два гола

На проходящем в Луганске матче за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и донецким «Металлургом» счет уже 2:0 в пользу горняков.

Уже в дебюте поединка за Суперкубок «Шахтер» повел в счете. На 6-й минуте Срна прострелил с правого фланга, и Луис Адриано в касание положил мяч в нижний угол, сообщает "Террикон".

Во второй раз «Шахтер» отличился еще до перерыва. Горняки раскатали оборону соперника у штрафной и вывели на удар Дугласа Косту - 2:0.

Напомним, что за Суперкубок Украины в сезоне 2011/2012 сражаются победитель Чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины донецкий «Шахтер» и финалист национального Кубка – донецкий «Металлург».

видео: terrikon.com

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