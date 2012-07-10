Тито заподозрили в смерти Сталина: для убийства хватило бы одной попытки

{1-} В Словении вышла новая биография Иосипа Броз Тито, автор которой, историк Йоже Пирьевец, не исключает, что инсульт, погубивший Иосифа Сталина, был вызван наемным убийцей, которого подослал югославский лидер.

В пользу такой версии говорят материалы архивов, использованные в книге, из которых следует, что в день смерти Сталина среди его бумаг было найдено письмо от Тито, пишет американское издание The Daily Beast.

Пирьевец - итальянский историк словенского происхождения, в последние годы поселившийся на родине предков, сообщает InoPressa.

В нем говорилось, что Тито, на которого по приказу Сталина было совершено 22 покушения, в том числе с помощью «коробочки для драгоценностей, при открытии выпускавшей нервно-паралитический газ», не потребуется так много попыток, чтобы убить Сталина, а хватит и одной.

Кроме того, в книге описываются подробности последних дней жизни Сталина, которые, по мнению историка, весьма подозрительны. Так, за пять дней до смерти в феврале 1953 года Сталин не проявлял никаких признаков недомогания. Об этом, в частности, свидетельствовали приближенные советского вождя, с которыми он встречался у себя на даче.

{2-} После встречи с гостями Сталин отпустил телохранителей и отправился спать, приказав его не будить. В 18:30 в его комнате зажегся свет, но охранники не решились туда войти раньше 10 вечера. Сталин лежал на полу в луже собственной мочи, частично парализованный, и упал он, судя по циферблату разбитых часов, как раз в 18:30.

Врачей вызвали не сразу, причем большинство историков сходится во мнении, что сделано это было намеренно. Когда они, наконец, появились, то диагностировали обширный инсульт. Через пять дней агонии Сталин скончался.

Указывается, что есть важный довод в пользу версии о естественной смерти Сталина: ранее он перенес несколько менее серьезных инсультов. В то же время он напоминает о распространенном мнении, что Сталин в свое время отравил Ленина.

Существует датированное 1923 годом письмо Сталина в Политбюро, в котором он сообщает, что Ленин просит выдать ему цианистый калий, но Сталину, по его словам, «не хватит сил выполнить просьбу В. Ильича», и поэтому он «вынужден отказаться от этой миссии, как бы она ни была гуманна и необходима».

фото: historys.ws, paranormal-news.ru

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