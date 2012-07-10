В матче за Суперкубок «Шахтер» победил «Металлург» 2:0

В состоявшемся вечером во вторник, 10 июля, в Луганске матче за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и донецким «Металлургом» победу со счетом 2:0 празднуют горняки, которые в четвертый раз стали обладателями Суперкубка.

Напомним, уже в дебюте поединка за «Шахтер» повел в счете. На 6-й минуте Срна прострелил с правого фланга, и Луис Адриано в касание положил мяч в нижний угол.

Во второй раз «Шахтер» отличился еще до перерыва. Горняки раскатали оборону соперника у штрафной и вывели на удар Дугласа Косту - 2:0.

10 июля 2012 года. Луганск. Стадион «Авангард». 21 050 зрителей. +23 градуса



«Металлург» (Донецк) – «Шахтер» (Донецк) – 0:2 (0:2)



Голы: 0:1 Адриано (5), 0:2 Коста (35)



«Металлург»: Бандура, Морозюк, Чечер (к), Воловик, Голайдо, Макридис, Лазич (Прийма, 66), Нельсон, Димитров (Иванко, 81), Соарес (Данило, 46), Казарян



Запасные: Воробьев, Барановский, Едигарян, Грищенко



Главный тренер: Владимир Пятенко



«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Ракицкий, Кучер, Рац, Степаненко, Фернандиньо, Коста (Илсиньо, 65), Тейшейра (Девич, 77), Мхитарян, Адриано (Эдуардо, 65)



Запасные: Шевченко, Кривцов, Хюбшман, Селезнев



Главный тренер: Мирча Луческу



Предупреждения: Степаненко (61), Ракицкий (63), Воловик (69), Чечер (82), Девич (86)



Удаление: Воловик (86)



Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Также напомним, что за Суперкубок Украины в сезоне 2011/2012 сражались победитель Чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины донецкий «Шахтер» и финалист национального Кубка – донецкий «Металлург».

видео: terrikon.com

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