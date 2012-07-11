Диего Марадона стал безработным

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Легендарного футболиста Диего Марадону уволили с поста тренера клуба "Аль-Васл" (Объединенные Арабские Эмираты).
Из-за неудачного выступления команды в прошлом сезоне совет директоров клуба в середине июня нынешнего года в полном составе вынужден был уйти в отставку, а теперь принято решение и в отношении Марадоны, сообщает ВВС.
Как ранее писал Главред, двухлетний контракт с клубом из Дубая Марадона подписал в мае прошлого года.
Напомним, в 2010 году Марадона покинул пост главного тренера сборной Аргентины из-за разногласий с руководством аргентинской футбольной федерации.
фото: sports.ru
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