Диего Марадона стал безработным

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Легендарного футболиста Диего Марадону уволили с поста тренера клуба "Аль-Васл" (Объединенные Арабские Эмираты).

Из-за неудачного выступления команды в прошлом сезоне совет директоров клуба в середине июня нынешнего года в полном составе вынужден был уйти в отставку, а теперь принято решение и в отношении Марадоны, сообщает ВВС.

Как ранее писал Главред, двухлетний контракт с клубом из Дубая Марадона подписал в мае прошлого года.

Напомним, в 2010 году Марадона покинул пост главного тренера сборной Аргентины из-за разногласий с руководством аргентинской футбольной федерации.

фото: sports.ru

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