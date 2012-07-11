С июля за нарушение ПДД могут отобрать машину

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Для нарушителей Правил дорожного движения на железнодорожных переездах с июля почти втрое увеличили штрафы — если раньше минимальный был 340 грн, то сейчас придется выложить минимум 850 грн, напоминает Сегодня.

«Также есть такие санкции, как админарест и изъятие транспорта, — сообщил глава пресс-службы Управления ГАИ Украины Александр Зубенко. — Такие жесткие меры будут применяться к нарушителям-перевозчикам, которые подвергают опасности пассажиров или же двигаются с опасными грузами. Ведь по статистике практически каждое ДТП на железнодорожном переезде влечет за собой тяжелые последствия».

По новым правилам максимальный новый штраф составляет 1190 грн, за повторное нарушение — 2040 грн.

В то же время, водители говорят, что если уж и поднимают штрафы, то пусть обустроят и переезды. «Есть такие, где подолгу ждешь, когда сигналы перестанут мигать, хотя поезд уже давно прошел», — сетует водитель из Днепропетровска Андрей.

Как ранее писал Главред, законопроект, увеличивающий штрафы был зарегистрирован после крупнейшей за время независимости аварии на переезде в Марганце Днепропетровской области — тогда от столкновения маршрутки с поездом погибли 45 человек.

Фото: О. НегодоваСегодня

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