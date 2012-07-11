На Львовщине церковь сгорела от удара молнии

В селе Лавочное Сколевского района Львовской области вследствие удара молнии в деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви возник пожар.

Тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС

Огнем уничтожена церковь 1905 года постройки, являющаяся памятником архитектуры национального значения.

Спасена кирпичная часовня и хозяйственное здание.

Ранее Главред также сообщал, что в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области в православном церковном храме Московского патриархата возник пожар. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, в результате пожара уничтожено 685 кв. м крыши здания.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Жертв и пострадавших нет.

фото derev.org.ua

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