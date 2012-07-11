Над Беларусью прошел тропический ливень, людей эвакуировали

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В Беларуси прошел настоящий тропический ливень. По данным метеорологов, 10 июля на каждый квадратный метр города Гомеля за несколько часов вылилось по 32 литра дождевой воды. Людей из автобусов пришлось эвакуировать на лодках.

Об этом рассказали очевидцы события, сообщает сайт TUT.BY.

«По автоматической метеостанции за более чем час, налило 32 мм осадков, что соответствует 32 литрам воды на каждый метр квадратный. Это уже 37% июльской нормы! Сила дождя максимальная была 311,4 мм/ч, что соответствует 311,4 литрам за час на каждый метр квадратный! Это уже тропический ливень», – рассказала в соцсети одна из жительниц города.

Водители на гомельском автоканале сообщают, что Новобелицкий мост через речку Сож подтоплен и низкие автомобили стоят, а высокие с трудом проезжают и им уже по днищу вода стучит. Сильные подтопления также в районе третьей школы по улице Барыкина, Мохова переезда, Богдана Хмельницкого в районе военкомата – вода доходит до бампера машины.

«Затоплено кольцо в районе завода торгового оборудования, Полесский мост и кусок Советской от цирка до площади Ленина. В районе Интернациональной и Зипа затоплены автобусы. МЧС эвакуирует пассажиров», – пишут очевидцы.

Вечером дождь продолжался – умеренный, но с грозой. По данным Гидрометцентра на вечер вторника, в Гомеле выпало 64 миллиметра осадков, что составляет примерно четверть от того, что выпало в серьезно затопленном на днях Краснодарском крае.

“Залило магазины, расположенные в подвалах жилых домов, упало дерево на крышу дома. завален вход в дом, возможно, повреждена газовая труба… Провалился асфальт, наши помогли нескольким водителям легковушек вытащить машины на сушу, из общественного транспорта эвакуированы около 50 человек. Пострадавших нет. Сейчас идет откачка воды силами коммунальщиков, помогают и подразделения МЧС. В основном, это подвалы админзданий», – пишут читатели.

Как ранее писал Главред, 7 июля на Кубани произошло страшное наводнение, вызванное проливными дождями. Потоки воды переполнили водоотводные сооружения и создали экстренную ситуацию в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Кубани. В подтопленных регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным погибло 162 человека, но очевидцы утверждают, что жертв значительно больше.

фото: Ильи Вовны, Максима Коновалова TUT.BY.

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