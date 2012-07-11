Жители Крымска возвращаются в свои затопленные дома

11 июля 2012, 09:52

{1-}  Жители Крымска, пострадавшего от страшного наводнения, разбирают завалы вокруг домов и в самих домах, восстанавливают документы и получают первые деньги материальной помощи. Их тревожит, что они не смогут получить справедливую, на их взгляд, компенсацию, а главное - что им придется вернуться в строения, ставшие могилами для их близких и чуть было не похоронившие их самих.

Когда подъезжаешь к Крымску со стороны Новороссийска или Краснодара, на первый взгляд он вроде бы ничем не отличается от обычного провинциального города, пишет РИА Новости.

 

 

Ближе к центру начинается частный сектор, который находится в низине по отношению к остальному городу. На улице под названием Веселая картина резко меняется: поперек улиц лежат на боку машины, на руинах домов (больше всего пострадали саманные дома, а кирпичные и каменные стоят) копаются местные жители и спасатели. Кто-то ищет какие-то еще пригодные вещи, другие вытаскивают тела домашних животных и даже людей. В городе стоит сильная жара, и врачи опасаются, что трупы быстро начнут разлагаться.

Самый центр города - кинотеатр "Русь". Он превращен в штаб: сюда люди приходят, чтобы подать заявления на первую материальную помощь и на компенсации за утраченное имущество, здесь же можно восстановить медицинские полисы и получить "гуманитарку".

"Я выбежал из дома в одних, извините, трусах, - заявил местный житель Роман. - На дочках - тоже только то, что было в момент наводнения. Вся остальная наша одежда теперь под завалами, она никуда не годится".

Чуть в стороне раздают новенькие блестящие резиновые сапоги. "В нашем доме до сих пор по колено воды, мы даже не можем по нему ходить", - говорит Роман. Он берет две пары - себе и супруге.

Чтобы получить хотя бы единовременную материальную помощь, нужно также иметь паспорт, по которому выдают деньги в местных почтовых отделениях. Однако многие крымчане остались без документов: у кого-то они остались под завалами, у кого-то унесло водой.

Тем, кто полностью лишился имущества, власти пообещали выплатить 150 тысяч рублей

"Нам бы очень пригодились эти деньги, - заявил 23-летний Алексей. - У нас нет ни денег, ни одежды, ни еды".

Его машину, которую Алексей купил два месяца назад, смыло волной. Впрочем, он рассчитывает получить деньги по КАСКО. Но сейчас Алексею не на чем даже уехать домой. И он сам, и все его родственники живут по знакомым.

Крымский главпочтамт наполнен встревоженными людьми. "Я подала свое заявление еще два дня назад - в воскресенье, а моей фамилии до сих пор нет в списках!" - возмущается женщина средних лет.

По ее словам, списки, которые развешены по всему городу - на кинотеатре "Русь", на мэрии, на почтах - уже устарели. Люди, которые в них внесены, утверждает она, уже получили свои 10 тысяч, а новые фамилии в них внести не успевают.

Власти пообещали выплатить по 150 тысяч рублей тем, кто полностью лишился имущества, и по 75 тысяч - тем, кто "частично". "Полностью" от "частично" сейчас отличают специально созданные комиссии.

Крымчанам придется вернуться в свои дома. "Ну а куда деваться? - говорит Алексей. - У тестя два дома на берегу реки Адагум, он же не может их бросить".

На самом деле краевые власти рассматривают возможность расселения опасного района Крымска, рассказал вице-губернатор, министр финансов края Иван Перонко. Такой опыт у местных властей уже есть - два года назад был сильный паводок в Туапсинском и Апшеронском районах края, после чего власти расселили несколько деревень.

"Возможно, мы проведем на карте "красную линию", за которой нельзя будет селиться", - говорит чиновник. Уже стало известно, что власти построят 400 новых домов для тех семей, чьи затопленные дома восстановлению не подлежат. Вот их точно построят в безопасном районе.

Как ранее сообщал Главред, на Кубани в результате наводнения в ночь на 7 июля было затоплено более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края.

 По официальным данным количество жертв наводнения составило 162 человека, однако очевидцы трагедии утверждают, что погибших значительно больше. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. Причиной наводнения, по официальным данным, стали ливни.

фото:ria.ru  

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