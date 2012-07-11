Электронная система не пускает в вузы девушек и снижает баллы

{1-}

Электронная система подачи документов в вузы остается камнем преткновения для абитуриентов и вызывает массу жалоб. Эту проблему вынуждены признать даже в Минобразования.

Система слишком часто виснет, игнорирует сертификаты, самостоятельно добавляет или отнимает баллы и не любит девушек, сообщает ТСН.

"Система не дает возможности представить дополнительные документы. Если у вас есть золотая медаль, подготовительные курсы, например, или еще какие-то сертификаты", – жалуются одни абитуриенты. "Не могли войти. Каждый день только один раз можно войти, а по второму разу уже нельзя войти в страницу", – вторят им другие.

За неделю вступительной кампании общественные наблюдатели получили жалобы на электронную систему от десятков тысяч абитуриентов. С некоторыми система бывала очень капризна: например, игнорировала женщин. "Регистрирует мужской пол, вместо женского", - жалуются абитуриентки.

Другая проблема – система принимает не все сертификаты. "При поступлении нужно подавать три сертификата ВНО, но, к сожалению, база принимает только два сертификата, а третий почему-то не захватывает", - рассказала координатор общественного наблюдения за вступительной кампанией Ольга Стрелюк.

Но самое интересное – это искажение итогов внешнего независимого оценивания. Система самовольно то вычитала от полубалла до двух, то насчитывала столько же различным абитуриентам.

В Минобразования проблему признали. Но виновными сделали самих абитуриентов. "За период второго июля на эту систему почти полмиллиона вхождений. Какая техника, какая система это может выдержать?", - посетовал заместитель директора департамента высшего образования Минобразования Николай Фоменко.

Чиновники обещают, что в дальнейшем сайт будет работать без сбоев, но пока советуют подавать документы лично. По крайней мере, в этом году.

Как ранее писал Главред, по состоянию на 7 часов 9-го июля во вступительной кампании-2012 уже приняли участие 179 тысяч 25 человек, которые подали 395 тысяч 283 заявления для участия в конкурсном отборе, сообщил Департамент высшего образования МОН молодежи и спорта.

Чиновники утверждают, что почти каждое шестое заявление (67 662) поступило в электронном виде.

фото: osvita.ua

Новости по теме:

Абитуриенты пошли на рекорд: подано 400 тысяч заявлений

Электронная система не выдержала первого «вступительного» дня

В Украине стартовала вступительная кампания: абитуриенты пошли на штурм вузов