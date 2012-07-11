В Харькове маршрутка врезалась в грузовик: 2 погибших, 14 раненых

В Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще 12 травмированы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, авария произошла сегодня около 8.00.

ДТП произошло на перекрестке ул. Роганской и ул. Сергея Грицевца. Грузовик с цистерной с водой не уступил дорогу пассажирскому автобусу и автомобили столкнулись. Кроме того – в этой аварии пострадал автомобиль ВАЗ-21213 «Нива».





В ДТП погибли две женщины – пассажир автобуса и пассажир автоцистерны. Еще 14 человек получили различные травмы. Личности и возраст погибших и пострадавших пока устанавливаются. Очевидцы рассказали, что среди пострадавших в аварии был ребенок.



Движение по Роганской перекрыто до сих пор. На месте работают правоохранители, пострадавших уже увезли в больницу. Водителя автобуса и некоторых пассажиров спасатели доставали из транспорта с помощью специальных средств. По предварительной информации от МЧС, в аварии виноват водитель водовоза. Это подтвердили и в милиции.



По факту гибели людей следственное управление Главного управления МВД Украины в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть нескольких людей).

Решается вопрос о задержании одного из водителей по ст. 115 УПК Украины.

Ранее Главред также сообщал, что 28 мая, в Харькове произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще 10 пострадали в результате столкновения автобуса и автовышки.

Авария произошла около 12.25 в районе ул. Деревянко. Об этом сообщил старший инспектор Управления ГАИ города Харькова Олег Никоненко

«Автобус «Эталон» маршрута № 263 по неизвестной причине при повороте допустил столкновение с находившейся без движения автовышкой. Водитель автовышки находился за рулем. В результате столкновения погибла женщина-пассажир, 10 пострадавших вместе с водителем госпитализированы, из них двое в реанимации. Водитель автовышки отказался от медицинской помощи», - сообщил Никоненко.

Фото: sai.gov.ua

Новости по теме:

ДТП в Харькове: при столкновении маршрутки с автовышкой погиб человек

В Харькове в ДТП погибла жена депутата

В Харькове возбудили дело по ДТП с дочкой депутата

ДТП В Харькове: дочь депутата сбила пешехода и сбежала

В двух ДТП на Харьковщине погибли матери с дочерями

На Харьковщине в ДТП погибли 3 человека, 6 пострадали (ФОТО)