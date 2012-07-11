Герои Кубани: истории людей, рисковавших жизнью ради земляков

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В пострадавших от наводнения районах Кубани появляется все больше рассказов о тех, кто, рискуя жизнью, спасал людей. Эти сообщения резко контрастируют с рассказами очевидцев о «чудовищной подлости и равнодушии» чиновников.

Первыми пришли на помощь людям полицейские и омоновцы. В ночь на 7 июля поднятые по тревоге саперы-водолазы ОМОНа в авральном режиме сняли с развалин и эвакуировали в район развернутого пункта эвакуации МЧС порядка 180 человек, в том числе детей и стариков. Некоторых тащили на себе. Омоновцам удалось спасти женщину-инвалида, которая чудом выбралась из затопленного дома и зацепилась за дерево, а также эвакуировать старушку, которая держалась за газовую трубу. Полицейские спасли беременную женщину, которая бы сама не смогла выбраться из дома, уже затопленного водой. Благодаря стражам порядка выжил житель Крымска, прикованный к инвалидной коляске. Полицейские прямо вместе с коляской вынесли его через забор.

Начальник местного отдела уголовного розыска Андрей Богус пришел на помощь вдове оперуполномоченного Крымского ОВД, погибшего при исполнении еще в 2003 году. Богус на руках через потоки воды вынес 12-летнего сына вдовы и помог добраться до безопасного места ей самой.

Полицейские спасли из затопленного автобуса шестилетнюю девочку, их коллеги Александр Маслов, Андрей Семак и Ашот Устян спасли мужчину из затонувшей "Газели", а также вывели 12 человек из магазина, двери которого блокировала вода. Из затопленного автомобиля правоохранители вытащили женщину с тремя детьми (один грудной, 1,5 года и 3 года).

А подполковник полиции Вячеслав Горбунов спас нескольких детей ценой собственной жизни. Он успел на автомобиле подобрать их в разных домах и отвезти в интернат, затем поехал назад, спасать других. По пути автомобиль занесло, и полицейский пересел в лодку, но в какой-то момент мощная волна ее перевернула, и герой погиб, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Истории о подвигах простых людей собирает "Комсомольская правда". Например, 30-летний Роман Клименко, бывший спецназовец, в ночь трагедии вплавь добрался до летней кухни, где ночевала его мама, разбудил, помог добраться до дома и подняться на чердак. Вскоре кухню снесло, ее крыша обрушилась. Потом он вспомнил про 85-летнюю соседку, которой помочь было некому. У пожилой женщины не хватало сил, даже открыть дверь, так как снаружи давила вода. Тогда Роман изо всех сил потащил дверь на себя, она треснула. На старушку пошла волна, но он успел ее подхватить, приплыл вместе с ней к своему дому и поднял на чердак. Пока весь первый этаж не затопило, Роман успел спасти даже домашних питомцев. До утра все так и просидели на крыше, ожидая, пока спадет вода.

А 21-летний Геворг, откликнувшись на призыв о помощи со стороны соседей на другом конце улицы, проплыл квартал и спас женщину с четырьмя детьми, которые не могли выбраться из дома. После спасения соседей он вернулся спасать свою семью, а сейчас помогает знакомым разгребать завалы.

Ценой невероятных усилий 53-летний Александр Дейнега спас мать, на ноги которой рухнул кусок стены дома. Для того, чтобы добраться через развалины к 75-летней женщине, сыну понадобилось 10 минут. Подняться на чердак они уже не могли, поэтому Александр сделал единственно возможное – стоя по шею в воде, поднял мать на руках так, чтобы она не захлебнулась. Больше шести часов они так и оставались на месте, и только утром, когда вода ушла, сын отнес ее в больницу, сообщает Life News.

Напомним, священники из кубанского Крымска в ночь на 7 июля, когда город оказался под водой, вытащили из воды почти 50 человек. Сегодня они помогают спасенным получить гуманитарную помощь и похоронить тех, кого спасти не удалось. Священнослужители Александр Карпец, Александр Онищук и Роман Осташевский в ночь наводнения плавали на лодке, забирали людей с затопленных низин и перевозили из в храм на холме. 27-летнего отца Александра Карпеца потоп застал дома. Он бросился к церкви, у которой в тот момент начали собираться местные жители. Вместе с прихожанами отец Александр быстро подготовил надувную лодку и на ней отправился в рейд по затопленному городу. Всю ночь на ветхой лодочке, освящая путь карманным фонариком, священник подбирал потерпевших. За ночь ему и другим священнослужителям удалось перевезти из затопленных мест на возвышенность больше 50 горожан.

А в это время, как уже писал Главред, власти Крымского района Краснодарского края РФ, где только по официальным данным погибло 162 человека, заявляют, что граждане сами виноваты в своей гибели – люди должны были в первую очередь спасать себя сами, а уж только потом надеяться на государство.

Об этом заявил руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крымского района Денис Пронин.

По его словам, прогноз все знали, какая складывается ситуация - видели, может, и не все, но кто хотел - знал. «Мое мнение - у людей притупилась бдительность. Ведь, по федеральному закону, они должны не только надеяться на нас, но и спасать себя и других. Плюс скоротечность событий... Поэтому все приложенные усилия по оповещению оказались бесполезными», – подытожил главный спасатель района.

Напомним, пострадавшие на Кубани обвинили власти в чудовищной подлости и равнодушии. По их словам, местные чиновники прибегают к немыслимым ухищрениям, дабы заплатить по-минимуму и заодно снять с себя ответственность за произошедшее.

фото, видео: УМВД России по Краснодарскому краю, youtube.com

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