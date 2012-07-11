VIP-яхта за 400 тысяч взорвалась через 15 минут после покупки

Британский бизнесмен Пол Уорд, чудом выжил после взрыва на VIP-яхте, прогремевшего через 15 минут после ее покупки. Теперь он через суд требует от продавца компенсацию в размере 300 тысяч фунтов (около 465 тысяч долларов).

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В феврале 2010 года предприниматель заплатил MGM Marine Ltd 270 тысяч фунтов (более 400 тысяч долларов) за судно, которое в тот же день сгорело, едва не убив нового хозяина и его помощника. Когда загорелись волосы и одежда мужчин, обоим пришлось прыгать в воду. Прибывшие на место спасатели доставили их в больницу с тяжелыми ожогами, пишет The Daily Mail.

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Сначала Уорд и его помощник Джон Иннес не заметили никаких проблем. Они собирались спокойно выпить чаю на палубе, но услышали, что двигатель работает со странным звуком. Потом произошел взрыв, и двое пассажиров приготовились покинуть лодку. Когда Уорд выкидывал спасательный плот на воду, чтобы его надуть, вся палуба была в огне. Тогда взорвался кубрик, и огонь перекинулся на людей.

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Двое мужчин тушили одежду и волосы друг друга, получив в процессе ожоги рук. В течении 10 минут они ждали спасателей и наблюдали, как яхта идет ко дну. "Когда мы заметили горящую лодку со спасательного вертолета, мы были уверены, что никто не смог спастись. Это чудо, что кто-то выжил", - рассказали работники спасательной службы.

Бизнесмен занимается организацией морских гастролей рок-групп в Великобритании, Европе и в некоторых частях Азии. Предприниматель все еще не восстановился от полученных ожогов. "До сих пор мне трудно дышать, а на солнце мое лицо вспыхивает и кожа покрывается ярко-красными пятнами", - рассказал он.

Фото: dailymail.co.uk ; видео: youtube.com

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