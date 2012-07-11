В Харьковской области взорвался газ: пострадали 7 человек

{1-} 11 июля около 08:30 в селе Копанка Балаклейского района на Червонодонецкой компрессорной станции (Харьковская область) произошёл взрыва газа. В результате пострадали 7 человек.

На Червонодонецкой компрессорной станции после проведения ремонтных работ на второй промышленной машине произошел взрыв газа без последующего горения. В результате взрыва получили травмы и направлены в центральную районную больницу 7 человек. Установка машины не разрушена. Помещение цеха повреждений не получило. Взрывом разрушены некоторые конструкции помещения и окна на площади 50 кв. м. Причина взрыва с выясняется.

На место происшествия выезжали мобильно-оперативная группа ГТУ МЧС в Харьковской области во главе с заместителем начальника ГТУ МЧС в Харьковской области полковником службы гражданской защиты Чабаном С.Г. О данном происшествии было проинформировано территориальное управление Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда по Харьковской области, УСБУ, УМВД и прокуратуру.

"Это произошло в 8.50 утра. По предварительной информации при введении в рабочий режим после ремонта машин по перекачке газа произошел взрыв метана. Пострадали 7 человек, из них 2 сильно", - сообщил начальник теруправления Госнадзорохрантруда в Харьковской области Юрий Скрипник.

"Для выяснения обстоятельств и причин взрыва создается экспертная комиссия. Работы должны быть остановлены до выяснения обстоятельств и причины", - отметил начальник теруправления.

Напомним, 26 марта в пятиэтажном жилом доме в Чернигове произошел взрыв газа, вследствие которого один человек погиб и еще четыре, в том числе 9-летний ребенок, были госпитализированы. Впоследствии скончался и мужчина, по вине которого произошел взрыв.

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