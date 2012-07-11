В Одессе бушует ураган: машины плавают по улицам

В Одессе очередное стихийное бедствие - ураган и ливень обрушились на город. Улицы залиты водой и завалены деревьями.

Так, часть жилмассива Таирова, центр города, а так же Балковская и Пересыпь снова залиты водой. Автомобили практически плывут по заполненным водой улицам, сообщает Думская.net.

Ряд маршруток изменили свои маршруты, в частности, №232 вместо Балковской движется по Старопортофранковской. Хотя и в центре проехать достаточно сложно – от сильного ветра проезжая часть завалена массивными ветками.

Все это сопровождается раскатами грома, молнией, а в некоторых районах города — крупным градом.

Напомним, в мае в Одессе, после нескольких часов ливня потоки воды парализовали город.

Автомобили в районе улиц Балковской и Сахарова практически тонули в потоках воды.

видео, фото: youtube.com , dumskaya.net

Новости по теме:

На юге Украины бушует ураган: на Одесчине обесточены 40 населенных пунктов



Андреевский спуск через день после открытия залило водой



Сильный ливень парализовал Одессу: улицы превратились в реки

