Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 бомбардиров XXI века

{1-}Украинский футболист Андрей Шевченко занял 11 строчку в списке лучших бомбардиров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом сообщается на официальном сайте IFFHS, пишет УКРИНФОРМ.

Организация вела подсчет всем голам, забитым за сборную и в континентальных клубных турнирах с 2001 года.

Шевченко забил 74 гола на международной арене.

Первым футболистом, достигшим отметки в 100 голов, стал ивуарийский нападающий Дидье Дрогба.

Ближайшим преследователем Дрогба является нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, в активе которого 90 голов. А замкнул тройку лидеров форвард сборной Голландии Руд ван Нистелрой (87).

фото: УНИАН

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