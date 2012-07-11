Бывший пасынок Фирташа, сбивший насмерть двух людей, живет в Киеве - СМИ

Бывший пасынок Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский, в ДТП с участием которого погибли двое людей, сейчас проживает в Киеве под другой фамилией,
Об этом со ссылкой на свой источник сообщает сайт Публичные люди.
По данным источника Сергей Калиновский с женой и маленьким ребенком сейчас проживает в Киеве под другой фамилией.
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В то же время, родной брат Калиновского не подтвердил эту информацию.
«Мало ли кто что говорит. Я не буду ничего ни подтверждать, ни опровергать. Спасибо за звонок, до свидания», — сказал его брат Александр Калиновский.
Напомним, 30 мая 2007 года в центре Киева, управляя спортивным BMW М6, пасынок Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский столкнулся с припаркованными «Жигулями». В результате аварии погиб прапорщик внутренних войск Владимир Куликовский, а также пассажирка иномарки, подруга Калиновского Анастасия Бронникова.
11 июня виновник ДТП был задержан при попытке вылететь в Израиль, но вскоре отпущен под подписку о невыезде.
До 14 сентября 2007 года Калиновский находился на лечении в киевской клинике «Биофармтех». 17 сентября прокуратура города Киева направила пограничникам запрет на его выезд за границу, а Украинское бюро Интерпола объявило Калиновского в международный розыск.
Однако, по информации украинских СМИ, Калиновский все-таки покинул Украину и некоторое время скрывался в Израиле, а позже переехал в Москву
Фото: interpol.int
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