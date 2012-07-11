Население Украины сократилось до 45 миллионов

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Население Украины составляет 45 миллионов человек.

Об этом заявила заместитель директора департамента охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Валентина Коломейчук, пишет НБН.

«Если население земли увеличивается, то население Украины уменьшается и сегодня, достигает уже 45 млн», – сказала она.



Коломейчук также уточнила, что критичность демографической ситуации в стране связана с ухудшением состояния здоровья населения.



«За последние 5 лет у нас сильно ухудшилось состояние здоровья населения: на 4% увеличилась заболеваемость мужского населения и на 15% – женского», – сказала представитель Минздрава.



Кроме того, по данным министерства, увеличилось количество детей-инвалидов. В прошлом году на 10 тысяч детей – 207,6 были инвалидами.



По словам Коломейчук, в Украине зафиксировано большое количество абортов.



«Более 156 тысяч абортов зафиксированы в 2011 году … аборты по желанию женщины – чуть более 100 тыс.», – добавила она.



Между тем Коломейчук отмечает, что для сохранения количества населения украинки должны рожать по три-четыре ребенка.

фото: advising.kiev.ua

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