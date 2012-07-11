Завтра в Украине похолодание, грозы, град, шквалы

{1-} В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, в западных областях, а днем также в северных и большинстве центральных областей местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 115-20 м/с.

Температура в западных областях ночью +13-18, днем +21-26°, на остальной территории ночью +15-20°, на побережье морей до +24°, днем +25-30°, в Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях +29-34°; в Карпатах ночью +10-15°, днем +15-20°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - грозовые кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозе порывистый. Температура ночью +17-19°, днем +27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июля самая высокая температура была +35,1 в 1922 г., самая низкая +9,4 в 1904 г.

13 июля ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье и в Крыму грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный , 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +17-22°, на западе и севере +11-16°; днем +22-27°, на юге и востоке +28-33°.

В Киеве ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14-16°, днем +24-26°.

11 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°; в Днепре у Киева 26°.

Как ранее писал Главред, ночная гроза, обрушившаяся на центральные районы Украины 10 июля, нанесла серьезный ущерб.

Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, в ночь с 9 на 10 июля обесточены 124 населенных пункта в шести областях Украины, сообщает пресс-служба МЧС.

По состоянию на утро 11 июля в Киевской области обесточены 32 населенных пункта, в Черниговской – 22, в Хмельницкой – 21, в Житомирской – 20, в Винницкой – 18, Ивано-Франковска – 11.

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