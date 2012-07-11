Скандал на Кубани: мошенники начали торговать гуманитарной помощью

На Кубани в Крымске, который только начал приходить в себя после страшного потопа, зафиксированы первые случаи продажи гуманитарной помощи, которая должна раздаваться бесплатно. О том, что по городу ездят грузовики с продуктами и водой, в которых пострадавшие нуждаются прежде всего, рассказали местные жители, пишет Life News.

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По их словам, люди, развозящие провиант, предлагают его за деньги, сообщил атаман внутригородского округа Крымска Александр Винченко. Власти города просят сообщать о каждом таком случае по телефонам горячих линий и призывают население не идти на поводу у спекулянтов. В местном отделении полиции признают, что при всей строгости контроля проследить за каждым волонтером просто невозможно.

Пока никто из мошенников, выдающих себя за волонтеров, не задержан. Власти через громкоговоритель призывают людей не позволять аферистам наживаться на их горе.

"Там уже много подонков, которые торгуют полученным бесплатно", - пишет в своем блоге телеведущая Татьяна Лазарева, видимо, основываясь на сообщениях СМИ и людей на месте, поскольку сама находится "в отпуске и очень далеко".

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Между тем в оперативном штабе по ликвидации последствий стихии в Крымске говорят, что город возвращается к нормальной жизни - уже ходит транспорт, налажена связь, ведется торговля, работают аптеки и общепит. При этом в штабе отмечают, что в магазинах цены на продукты не выросли, а на некоторые товары даже снизились.

"Ассортимент на прилавках города достаточно широкий, можно свободно приобрести необходимую еду, одежду, средства гигиены, товары вновь завозят ежедневно. Работают банки", - говорится в сообщении. Для тех, кто лишился крова, в центре Крымска размещены палаточные лагеря, организовано горячее питание.

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Волонтеры посменно приезжают со всего Краснодарского края и из других регионов страны, они помогают жителям и сотрудникам коммунальных служб наводить порядок во дворах, вывозить мусор и то, что нанесла стихия. Кроме того, по информации штаба, "люди находятся под круглосуточным наблюдением медработников - им несколько раз в день замеряют температуру, в случае необходимости оказывают помощь, в том числе, психологическую".

Напомним, 7 июля произошло самое страшное наводнение на Кубани. От стихии наибольше пострадали три кубанских района: сначала - Геленджик, затем, уже в ночь - Новороссийск и особенно Крымск.

Как ранее писал Главред, до сих пор в подтопленном городе работают несколько тысяч спасателей и добровольцев, а неравнодушные граждане из других регионов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что наиболее вероятной причиной массовой гибели в Крымске стали природные факторы, а отсутствие действенной системы оповещения граждан усилило последствия трагедии.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю; ttolk.ru

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