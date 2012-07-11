В Одессе "утонул" автобус, люди плавают по улицам на матрасах

В Одессе продолжают бушевать гроза и сильный ливень. Стихия привела к тому, что в районе Приморского суда на ул. Балковской «утонул» автобус, в горсаду и у стадиона «Спартак» рухнули деревья, движение парализовано, сообщает «Думская».

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А некоторые одесситы уже попробовали передвигаться по городу с помощью надувного матраца. Так, трое одесситов минут тридцать плавали по улице Армейской на матраце в плавках и купальных шапочках.

Как сообщают СМИ, автобус пришлось вытаскивать трактором, при этом рабочие повредили трамвайные линии. Кроме того, сильно пострадал центр города. По словам очевидцев, на углу Успенской и Канатной вода затопила подвалы жилых домов, а один из водителей получил гидроудар, влетев на своем «Мерседесе» в воду на скорости.

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Движение транспорта в центре заметно осложнено. В частности, машина скорой помощи, которая спешила на вызов, проехала один квартал за 10 минут. На углу Канатной и Итальянского бульвара огромный тополь рухнул на аллею спортивной славы, что у стадиона «Спартак». Еще одно дерево упало в горсаду.





В районе ЖК «Чудо город» на Среднефонтанской пробка. По словам очевидцев, вода здесь достигает почти метра — люди ходят по пояс в лужах, а маршрутки объезжают затопленный участок по Бисквитному переулку.

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На Старопортофранковской упавшее дерево повредило линию электропередач, остановив движение электротранспорта.

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Фото: Думская ; видео: youtube.com

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