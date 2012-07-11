Жители Крымска возмущены небольшими компенсациями: еще и "налоги вычитают"

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На Кубани жители Крымска, наиболее пострадавшего в результате сильнейшего наводнения, недовольны размерами компенсаций.

"Изначально обещали 10 тыс. рублей на человека. Родственникам выдали квиток, в котором была указана сумма не 10 тыс., а 8 300 рублей. Объяснили так: в семье у вас 6 человек, а сумма не должна превышать 50 тыс. рублей на семью. Но ведь изначально говорили, что будет по 10 тыс. на человека. А что дальше будет? Со всеми остальными суммами так же будет сделано?" – рассказала местная жительница Виктория, сообщает "Русская служба новостей".

По решению властей, на каждого человека выделяется по 10 тыс. рублей, но если в семье более пяти человек - то на семью выделяется не более 50 тысяч рублей. В результате те, кто получил меньше 10 тыс. рублей, решили, что с них удержали налог. Некоторые из них выложили в Сеть копии извещений о получении денежных компенсаций. К примеру, на фото сума указана в 8 333 рубля, хотя если бы из 10 тысяч рублей удержали 13-процентный налог, сумма была бы 8 700 рублей.

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Между тем, в администрации края отвергли домыслы о вычитании налога с компенсаций. "Никто никого никакими налогами не облагает. Все получают выплаты в полном объеме", - сказал замглавы края Иван Перонко.

По его словам, вопросы возникают в тех случаях, если в семье более пяти человек. "Тогда получается менее 10 тыс. рублей на члена семьи. Но изначально и было обещано - не более 50 тыс. рублей на семью", - подчеркнул чиновник.

По его данным, уже более трех тысяч человек получили первые выплаты. Эту работу планируется завершить к пятнице, затем начнутся выплаты за утраченное имущество, сказал он.

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Первые компенсации должны получить примерно 28 тысяч пострадавших. Следующий этап - получение 75 тыс. рублей на каждого пострадавшего человека в случае частичной утраты имущества либо 150 тыс. в случае полной утраты.

Ранее краевая администрация заявляла, что на эти цели деньги также выделены в полном объеме. Из федерального бюджета краю уже перечислено 3,8 миллиарда рублей.

Частичная утрата имущества или полная - определит комиссия, которая совершает подворный обход каждого домовладения. Семьи, где есть погибшие, получат выплату в размере двух миллионов рублей (половина - из краевого, и половина - из федерального бюджетов) на каждого погибшего. Но это произойдет после того, как полный список погибших будет подтвержден Минздравом России.

Также будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией вред здоровью. Те, кому причинен тяжелый и средней тяжести вред, получат 400 тысяч рублей, за легкий вред здоровью - 200 тысяч.

Между тем жители Кубани жалуются главе МЧС РФ Владимиру Пучкову, что пострадавших от наводнения, не зарегистрированных по месту фактического проживания, не включают в списки на получение компенсаций. В частности, жители станицы Нижнебаканская рассказали ему, что власти отказываются выплачивать компенсации тем, кто не был зарегистрирован по тому или иному адресу, хотя человек там проживал и пострадал от наводнения.

В свою очередь местные власти признают, что в зоне подтопления оказалось немало людей, проживавших здесь без регистрации. По информации вице-губернатора края Вениамина Кондратьева, "около 20% или чуть менее 20% от общего числа пострадавших или право собственности не подтверждают, или (документально) не подтверждается их фактическое проживание".

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю; rusnovosti.ru

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