Потоп в Одессе грозит загрязнить Черное море

11 июля на Одессу обрушились сильнейшие ливни с градом, затопив улицы города. Специалисты опасаются, что затопление города может привести к загрязнению прибрежной акватории Черного моря.
На некоторых улицах вода поднялась на полметра, сообщает ВВС.
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По словам очевидцев, в отдельных районах прошел мощный град. Сильным ветром были оборваны линии электропередачи.
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"Затопление Одессы в результате непогоды может привести к загрязнению Черного моря. Дело в том, что в таких промышленных городах мощным потоком воды вымываются различные токсичные вещества из хранилищ предприятий, накопившиеся за годы", - сказал директор программ экологической организации "Гринпис России" Иван Блоков.
В то же время в МЧС Украины отмечают, что сейчас ситуация в городе и регионе находится под контролем.
Фото: Думская ; видео: youtube.com
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