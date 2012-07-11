Названа оcновная версия жуткого ДТП на Черниговщине

Основной версией причины ДТП на Черниговщине, в котором погибли и пострадали российские паломники, остается усталость водителя, сообщил заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, пишет Интерфакс-Украина.
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По его словам, на сегодня основной версией является, что водитель автобуса заснул. "Окончательные выводы будет делать только суд", - подчеркнул чиновник, отметив, что до завершения расследования уголовного дела не вся информация разглашается.
Напомним, 7 июля автобус с паломниками из Великих Лук, направлявшийся на Тернопольщину в Почаевскую Лавру, перевернулся на трассе Киев-Чернигов. Погибли 14 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести.
На сегодня 28 человек пострадавших находятся в лечебных учреждениях Москвы, Пскова и Чернигова.
фото, видео: kop.gov.ua, youtube.com
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