Названа оcновная версия жуткого ДТП на Черниговщине

Основной версией причины ДТП на Черниговщине, в котором погибли и пострадали российские паломники, остается усталость водителя, сообщил заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, пишет Интерфакс-Украина.

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По его словам, на сегодня основной версией является, что водитель автобуса заснул. "Окончательные выводы будет делать только суд", - подчеркнул чиновник, отметив, что до завершения расследования уголовного дела не вся информация разглашается.

Напомним, 7 июля автобус с паломниками из Великих Лук, направлявшийся на Тернопольщину в Почаевскую Лавру, перевернулся на трассе Киев-Чернигов. Погибли 14 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

На сегодня 28 человек пострадавших находятся в лечебных учреждениях Москвы, Пскова и Чернигова.

фото, видео: kop.gov.ua, youtube.com

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