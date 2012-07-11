Суркис: судьба все равно вернет Шевченко в "Динамо"

{1-}Президент столичного "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с Андреем Шевченко, у которого закончился контракт с клубом этим летом.

На вопрос может ли Шевченко сам выбрать должность, на которой он хотел бы работать в «Динамо», президент клуба ответил, что Андрей является символ клуба и людьми такого калибра не разбрасываются, сообщает СЭ в Украине.

"Выбор за ним, но я не сомневаюсь, что даже если сейчас он решит поиграть в Америке или, скажем, в Эмиратах, как пишут в Интернете, судьба все равно вернет его к нам. Нужно знать Шеву: он всем сердцем любит эту команду и предан ей безгранично, в каком бы уголке планеты ни находился. Скажу вам больше: в минуты неудач "Динамо" на международной или на внутренней арене Андрей всегда был для меня лучшим успокоительным: звонил, выражал сочувствие, находил нужные слова".

Отвечая на вопрос продлит ли Шевченко контракт с клубом или уедет в Америку, Суркис сказал: "Пока Андрей находится на распутье, решая, продолжать ли ему игровую карьеру. А если продолжать - в каком клубе. Пока обсуждать эту тему бессмысленно: мяч, образно говоря, находится на половине поля Шевченко, и как он этим мячом распорядится, не знает, судя по всему, и сам. После Евро-2012 футболист почистил проблемное колено, на данном этапе проходит реабилитацию. В конце концов, он взрослый человек, скоро станет отцом уже троих детей, поэтому и без посторонних советов может принять решение, что и как делать в будущем".

Как сообщалось ранее, Шевченко может как продолжить карьеру в киевском "Динамо", так и перейти в клубы из MLS или Чемпионата ОАЭ.

Сразу после окончания выступлений сборной Украины на домашнем Евро-2012 Андрей Шевченко заявил о завершении международной карьеры.

Напомним, Андрей Шевченко занял 11 строчку в списке лучших бомбардиров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики

фото: УНИАН

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