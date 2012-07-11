В Средиземном море погибли 54 мигранта

{1-}54 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до Италии по Средиземному мору на лодке, погибли, передает радио «Свобода» со ссылкой на данные ведомства ООН по делам беженцев.

Выжил только один гражданин Эритреи, которого спасли рыбаки у берегов Туниса. По его словам, что остальные пассажиры судна умерли от обезвоживания, так как у них не было с собой запасов воды.

Судно, в котором находились 55 беженцев, покинуло берега Ливии в конце июня. Среди них были граждане Ливии, Эритреи и других стран.

По сведениям ООН, в этом году из Ливии в Италию и Мальту на лодках добрались более 2300 человек. С января этого около 170 погибли при попытке попасть в Европу.

Как сообщалось ранее, к северу от острова Рождества перевернулось и затонуло судно, на борту которого находились около 150 мигрантов.

На помощь пострадавшим направлены военные корабли и авиация.

Напомним, несколько дней у острова Рождества в результате кораблекрушения погибли около 90 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Австралии.

фото:nr2.ru

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