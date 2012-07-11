Иранцев призвали готовиться к войне и концу света

{1-}Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые призвал население страны готовиться к войне и концу света.

В послании иранцам Хаменеи также призвал верующих ждать прихода 12-го, "скрытого", имама Махди. По верованию шиитов-двунадесятников, он должен прийти во время Последнего суда для спасения мира и установления исламского мирового порядка, сообщает портал "Интерфакс-Религия".

"Вопрос об имаме Махди представляет наибольшую важность, и о его пришествии четко сказано в учении нашей священной религии", - сказал Али Хаменеи.

Духовный лидер также отметил, что сегодня долг иранцев - "готовиться к приходу великого лидера". "Если мы считаем себя воинами двенадцатого имама, то должны быть готовы к войне", - добавил он.

"Под руководством Аллаха и с Его невидимой помощью мы сделаем так, что исламская цивилизация восторжествует на мировой арене. Это наша судьба", - сказал аятолла.

Как сообщали недавно местные СМИ, иранские власти распространяют брошюру "Последние шесть месяцев" среди своих военнослужащих, побуждая их готовиться к приходу имама и к противостоянию набирающему ядерную мощь Западу. Кроме того, иранская революционная гвардия в минувшее воскресенье предупредила США и Израиль, что им обоим придется гадать, какие боеголовки будут нести направленные на них иранские ракеты.

Под руководством Али Хаменеи в Иране было открыто несколько центров по изучению и сбору информации о пришествии Махди, ежегодно на эту тему проводятся конференции.

Фото: zaiprotiv.info

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