Против капитана Costa Concordia появились новые улики

{1-}Расшифровка бортовых самописцев с затонувшего в январе итальянского лайнера Costa Concordia позволила получить новые доказательства вины капитана судна Франческо Скеттино, сообщает британская газета "Дейли телеграф", пишет Интерфакс-Украина.

По данным самописцев, капитан разблокировал автопилот и взял на себя управление судном за шесть минут до катастрофы.

По предположению экспертов, он намеренно отклонился от запланированного курса, вплотную подведя лайнер к острову Джильо, чтобы поприветствовать своего знакомого, находящегося на острове.

Согласно аудиозаписи, через несколько секунд после неудачного маневра на борту началась паника. Записи зафиксировали голос капитана, который спрашивает: "Обо что мы ударились?", - на что один из матросов отвечает ему: "О подводный камень". Третий матрос объясняет, что капитан хотел подойти поближе к острову, чтобы поприветствовать знакомого.

Позже аудиозапись фиксирует телефонный разговор капитана с диспетчером береговой охраны, в ходе которого Скеттино в отчаянии кричит: "Мне конец" и пытается свалить всю вину на своего подчиненного.

"Это Паломбо попросил меня "проплыви близко, проплыви близко!". И я ударился кормой о мелководье. Я сделал это, чтобы порадовать его. Я в отчаянии!", - кричал капитан диспетчеру.

Напомним, капитан Costa Concordia Франческо Скеттино обвиняется в преступной халатности, непреднамеренном убийстве людей и оставлении судна в опасности. Однако это обвинение в свой адрес капитан отрицает.

В начале июля по решению суда Скеттино освободили из-под домашнего ареста, запретив ему покидать родной город в окрестностях Неаполя.

Фото: vesti.ru

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