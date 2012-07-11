В Греции задержали украинских моряков с контрабандным грузом

{1-}В Греции 9 июля на сутки было задержано для досмотра судно Chariot с российско-украинским экипажем.

Основанием для досмотра береговая охрана назвала "опасный груз", якобы находившийся на судне, однако источник в Афинах, знакомый с ситуацией сказал, что "греческие власти подозревали, что на судне находится контрабандный груз", сообщает РИА «Новости» .

По словам источника, судно перевозило оружие украинского производства и следовало из порта Николаев (Украина) в Бар (Черногория) и далее в Алжир.

"На борту было оружие для Алжира и Таиланда от украинского производителя", - сказал собеседник.

Судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин было остановлено в районе острова Закинф в Ионическом море. Экипаж судна - 6 человек, из которых четверо, включая капитана, - граждане РФ, остальные двое - граждане Украины, сообщил источник.

В свою очередь, береговая охрана Греции уточняет, что судно было задержано 9 июля и отпущено в ночь на 11 июля после того, как были получены пояснения относительно груза. Судно проследовало по штатному маршруту в Черногорию.

Фото: portnews.ru



Источник: <a href="http://society.lb.ua/accidents/2012/07/11/160519_gretsiya_podozrevala_ukrainskih.html">http://society.lb.ua/accidents/2012/07/11/160519_gretsiya_podozrevala_ukrainskih.html</a>

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