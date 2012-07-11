Сборная России на Евро-2012 занималась шантажом - эксперт

{1-}Глава экспертной комиссии по расследованию договорных матчей при Российском футбольном союзе (РФС), заслуженный мастер спорта Анзор Кавазашвили рассказал, что перед первенством Евро-2012 игроки российской сборной занимались шантажом, требуя гарантировать им выплату определенной суммы премиальных.

За победу в матче Евро-2012 они требовали 800 тысяч евро, за ничью - 400 тысяч, пишет Русская служба новостей.

"Перед началом чемпионата Европы была поставлена задача перед Фурсенко, в частности Аршавиным, чтобы им выплачивали большие бонусы за победу, что и было решено. Я знаю, что в одном интервью Фурсенко сказал, что все финансовые вопросы решили, у футболистов претензий нет. Именно об этих деньгах и шла речь", - сказал Кавазашвили.

При этом эксперт РФС отметил, что эту информацию он почерпнул из СМИ.

Если версия Кавазашвили соответствует действительности, то выплачивать 800 000 пришлось лишь однажды, после матча с Чехией (4:1). Матч против Польши (1:1) закончился ничьей, и за него игроки должны были получить 400 000. Ну а с Грецией (0:1) наши футболисты сыграли фактически бесплатно.

Фото:infox.ru

Новости по теме:

УЕФА оштрафовал Россию за выступление сборной



Сборная России тайком вернулась домой после провала на Евро-2012



Евро-2012: провал России и Польши

